ITAQ: admission pour la rentrée scolaire 2022

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est en période d’admission pour la rentrée scolaire de l’automne 2022. Les personnes qui désirent entamer des études à l’Institut ont jusqu’au 1er mars pour soumettre leur dossier (au www.sracq.qc.ca pour le campus de La Pocatière et au www.sram.qc.ca pour le campus de Saint-Hyacinthe).

L’ITAQ est le seul établissement de formation collégiale à se consacrer exclusivement à l’agroalimentaire au Québec. Il offre un milieu de vie et d’apprentissage où il est possible de développer son plein potentiel dans des champs d’intérêt variés : agriculture, agroalimentaire, agroenvironnement, horticulture et domaine équin. Au total, sept programmes d’études sont proposés par l’établissement :



LA POCATIÈRE ET SAINT-HYACINTHE

- Gestion et technologies d’entreprise agricole (152.B0)

Spécialisations en production animale biologique au campus de La Pocatière

- Technologie des productions animales (153.A0)

- Technologie de la production horticole agroenvironnementale (153.F0)

- Technologie des procédés et de la qualité des aliments (154.A0)

LA POCATIÈRE SEULEMENT

- Techniques équines (155.A0)

SAINT-HYACINTHE SEULEMENT

- Technologie du génie agromécanique (153.D0)

- Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (153.C0)

ÉTUDIANT D'UN JOUR

Pour confirmer un choix de programme, rien de mieux que de vivre le quotidien d’un étudiant de l’ITAQ grâce à la formule « Étudiant d’un jour ». Pour s’inscrire à cette activité, visitez le site www.itaq.ca, dans la section « Futurs étudiants – Voir et visiter – Étudiant d’un jour ».

Rappelons que l’ITAQ est un établissement d’enseignement collégial qui offre sept programmes de formation technique liés aux activités agricoles, agroalimentaires, agroenvironnementales, horticoles et équines, ainsi qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité.