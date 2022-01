Bernard Généreux exhorte le gouvernement de régler les délais interminables à l’Assurance-emploi 

Le député Bernard Généreux dit avoir reçu un nombre croissant de plaintes liées à l’assurance-emploi, notamment par des résidents de sa circonscription, qui seraient des victimes accidentelles d’une augmentation du nombre de fraudes nécessitant des enquêtes et un traitement manuel des demandes.

Bien que Service Canada ait le devoir de protéger l’argent des contribuables contre les fraudes et abus, le député demande à la ministre du Développement social de veiller à ce que les dossiers souffrant de retards substantiels puissent être rapidement débloqués.

«Il est totalement inacceptable de voir des prestataires attendre des mois et des mois pour recevoir des prestations à cause de la lenteur de leur ministère à traiter les dossiers, a déclaré le député Bernard Généreux. Cette fraude est connue depuis bien avant les Fêtes, alors la situation aurait dû être réglée puisque nous sommes rendus à la fin janvier.»

Le député invite les citoyens ayant subi des retards de traitement de plus de 4 semaines à aviser son équipe aux bureaux de Montmagny et de Rivière-du-Loup afin de mieux connaître l’ampleur du problème et viser à résoudre les situations particulières auprès de Service Canada.