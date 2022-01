Le Grand Cercle, le tout nouveau film documentaire du cinéaste Sébastien Rioux

Il y a de ces outils numériques qui rassemblent plus qu'ils ne divisent et c'est exactement ce que concrétise le groupe Facebook le Grand cercle des Basques créé en 2017 par Philippe de Carufel. Le documentaire réalisé par le cinéaste Sébastien Rioux fera sa sortie officielle le 4 février et met en vedette la générosité et l'entraide présente dans cette communauté virtuelle.

Que ce soit pour obtenir de l'information sur les services offerts dans la MRC les Basques, pour trouver de l'aide pour un déménagement, pour donner et passer au suivant certains biens ou même retrouver ce qui a été perdu, ce groupe Facebook impressionne par son efficacité de connecter les gens. Le documentaire de Sébastien Rioux se veut un hommage à cette générosité collective qui anime la petite MRC du Bas-Saint-Laurent.

«J'avais le goût de mettre en lumière la générosité et l'esprit de communauté qui se reflète dans le groupe Facebook le Grand cercle des Basques», explique-t-il.

Non seulement Sébastien Rioux s'apprête à lancer un tout nouveau film, mais une autre réalisation du cinéaste se voit briller à l'échelle internationale puisque Vertige, un court-métrage d'art mettant en vedette d'extraordinaires panoramas aériens de la région de Trois-Pistoles a été sélectionné dans deux festivals de films soit le Lift-Off First Time Filmmaker en Angleterre et au Golden Short Film Festival à Rome en Italie.

Voici la bande-annonce du nouveau film documentaire sur le Grand cercle des Basques :