74e anniversaire du fleurdelisé

Cette année, le fleurdelisé fête son 74e anniversaire. Le 21 janvier 1948, le député indépendant René Chaloult devait déposer une motion afin que l’Assemblée législative du Québec adopte un drapeau. Le premier ministre Maurice Duplessis l’a devancé et peu avant 15 h ce même jour, le fleurdelisé flottait alors pour la première fois sur la tour de l’Hôtel du parlement à Québec.

Remplaçant définitivement l'Union Jack, il devenait officiellement le drapeau du Québec. Le Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ) fut étroitement associé à son adoption en 1948 ainsi qu’à la création du jour du Drapeau en 1999, à l’occasion de son 50e anniversaire.

Toujours méconnu du grand public, le jour du Drapeau est une journée mémorielle importante puisqu’elle célèbre un puissant symbole d’appartenance à la nation québécoise. Chaque année, les Sociétés membres du MNQ soulignent l’anniversaire du fleurdelisé. Au Bas-Saint-Laurent, la Société nationale de l’Est-du-Québec, en collaboration avec le MNQ, organise des activités de sensibilisation dans les écoles, un concours sur la plateforme Facebook et des tirages de drapeaux du Québec dans différentes stations de radio du Bas-Saint-Laurent.

Quelle belle occasion de demander au gouvernement du Québec de devenir partenaire du MNQ et de la Société nationale de l’Est-du-Québec pour célébrer en grand, en 2023, les 75 années d’existence de notre fleurdelisé. Alain Martineau, le président de la SNEQ a déclaré : «Il devient de plus en plus important de commémorer à sa juste valeur, les éléments qui constituent notre identité propre afin de mettre en valeur notre patrimoine, notre histoire et notre langue. Un peuple fort est un peuple qui se souvient, qui se célèbre et qui se raconte.»