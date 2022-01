Du FatBike au Club de ski de fond et raquette Pleins Poumons de Dégelis

Pour une première année, le Club de ski de fond et raquette Pleins Poumons à Dégelis offre la possibilité de pratiquer le FatBike dans de tout nouveaux sentiers.

Pour le bonheur des adeptes de vélo à pneus surdimensionnés de la région, un sentier linéaire totalisant 20 kilomètres, adapté à différents niveaux de pratique, a été aménagé. Plus spécifiquement, ce sont 9.5 km pour la famille et 10.5 km pour les cyclistes de niveau intermédiaire et expert.

Ce projet a été rendu possible grâce à l’implication d’un bénévole passionné, de l’équipe de travail en place et de la collaboration du Groupe GDS, qui a contribué à l’achat de l’équipement pour entretenir ce type de sentier.

En plus de cette nouveauté, il est toujours possible de s’amuser dans les renommées pistes de ski de fond et de raquette du Club Pleins Poumons. L’accès à la journée et des cartes de membre sont disponibles.