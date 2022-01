Le Centre de plein air familial de Cabano ouvre en fin de semaine

Des gens d’affaires ont été généreux pour permettre la signature d’une police d’assurance si bien que le Centre de plein air familial de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac ouvrira graduellement ses installations en fin de semaine.

Demain samedi, il sera possible de pratiquer la raquette et le ski de fond. Dimanche, ce sera au tour des skieurs (ski alpin) et planchistes de pouvoir accéder à la montagne. Pour les glissades en chambre à air, c’est le manque de neige qui oblige les responsables à repousser l’ouverture à la prochaine fin de semaine.

Jocelyn Morin, président du conseil d’administration de l’organisme, a mentionné qu’une somme de 24 500 $ avait été amassée dans le milieu, ce qui permet de défrayer le coût de l’assurance de cette année et d’avoir un montant en banque. «L’argent reçu sera placé dans un compte en prévision de l’an 2», a-t-il noté.

Faute d’assurance de responsabilité civile, le Centre de plein air familial de Cabano (Mont Pits) était fermé depuis le 31 décembre dernier. M. Morin a expliqué qu’un regroupement d’organismes sans but lucratif permettait depuis 10 ans d’avoir une assurance de responsabilité civile à très faible coût, soit 300 $ par année. Il a précisé qu’avant ce regroupement, le Centre de plein air familial payait 8 000 $ annuellement.

Depuis plusieurs semaines, le président a multiplié les démarches pour trouver un nouvel assureur. Les primes variaient entre 10 000 et 25 000 $. Finalement, c’est la compagnie Jolicoeur Savard Assurances qui offrira cette couverture dont le montant du contrat n’a pas été dévoilé. Jocelyn Morin a précisé que cette entreprise assure 72 centres de ski au Québec. «Notre police d’assurance ne correspond pas au plus bas, mais elle est loin du plus haut. On a les fonds, on a eu des donateurs généreux», a souligné le président.

À cet effet, notons qu’un donateur anonyme important a offert une somme de 8 000 $. Donald Lévesque, un entrepreneur en construction, a donné un montant de 5 000 $. La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac paie l’équivalent du quart de la facture. L’Association Chasse et Pêche du Témiscouata a donné 2 000 $, même montant de la part du Groupe Lebel. Le Groupement forestier de Témiscouata, Bégin et Bégin et NBG ont offert ensemble 1 500 $. L’entreprise J.A. St-Pierre a contribué pour 1000 $.

«Ça va nous donner du temps, nous allons regarder toutes les options au cours de la prochaine année», a indiqué Jocelyn Morin. Le contrat d’assurance signé le 14 janvier est bon pour un an. «Le Centre de plein air familial a un historique de plus de 50 ans et actuellement le seul plaisir c’est de jouer dehors. À Témiscouata-sur-le-Lac, la communauté se tient fort», a mentionné Denis Blais, maire.

Selon le gérant du centre, Dany Beaulieu, le site reçoit environ 3 000 personnes par hiver, sans compter les détenteurs de passes de saison. Il accueille aussi un millier de jeunes lors de sorties scolaires. Le Centre de plein air familial de Cabano offre des pentes de ski alpin et de planche à neige, des cours de ski, des glissades en chambre à air avec une remontée mécanique, des sentiers de raquettes, de ski de fond et de fatbike.