Avenir de la traverse : Rivière-du-Loup serait le «plan A» de la STQ

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, est ressorti tout de même rassuré d’une rencontre avec le président directeur général de la Société des traversiers du Québec, Stéphane Lafaut, le 11 janvier. S’il a décelé que le maintien du lien fluvial entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon est le plan A de l’organisation après 2025, il ne compte toutefois pas s’asseoir sur ses lauriers afin de poursuivre la défense de la position de la Ville.

Au lendemain de ce rendez-vous virtuel avec M. Lafaut, dont l’objectif était d’abord d’établir un premier contact officiel, puis de faire part des prochaines étapes dans le dossier de la traverse, Mario Bastille a assuré qu’il ne lâchera pas le morceau, déterminé à ce qu’un traversier soit maintenu au quai louperivois, malgré les défis que représente la question du dragage.

«Pour moi, le maire de Rivière-du-Loup, l’option 1 doit être de rester ici. J’ai donc posé des questions. Pourquoi doit-on regarder deux endroits différents? Pourquoi ne pas seulement analyser la situation de Rivière-du-Loup et tenter de répondre aux besoins?», a indiqué Mario Bastille lors d’un point de presse, le lendemain.

«On m’a fait comprendre qu’il fallait avoir un plan B. Alors ce que j’ai pu déceler, ce que j’ai appris, c’est le que Rivière-du-Loup est le plan A […] Je ne crois pas que ç’a déjà été dit clairement comme ça. Ça peut donc être rassurant pour nous», a-t-il ajouté, soulignant être néanmoins bien conscient que le défi de convaincre les décideurs qu’il s’agit de la meilleure décision reste entier.

UN ÉCHÉANCIER REPORTÉ

La STQ a aussi rencontré la nouvelle mairesse de Cacouna, Suzanne Rhéaume, au cours de la journée. Lors des discussions avec les élus, la STQ a réitéré les différentes étapes du processus en cours. Elle a aussi rappelé que le projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, un processus dit «neutre et rigoureux», puisqu’il est évalué à plus de 50 M$.

La Société a également confirmé que l’échéancier final du dépôt du dossier d'opportunité, à la base du processus de décision, a été fixé au printemps 2023 plutôt qu’au printemps 2022. Entretemps, les intervenants de chaque milieu seront rencontrés à nouveau afin qu’ils puissent présenter les informations et arguments qui justifient, selon eux, le déménagement ou non de la traverse et pourquoi ce scénario assurerait l’avenir de la traverse.

À Rivière-du-Loup, Mario Bastille n’a pas caché être déçu que l’échéancier soit étiré. «Que ça prenne un an de plus, ça vient ralentir notre développement économique, à Rivière-du-Loup comme à Cacouna. Le report ne fait donc vraiment mon affaire et je l’ai mentionné», a-t-il dit.

Le maire de Rivière-du-Loup compte toujours rencontre le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, dans un avenir rapproché. Il estime que la Ville a fait ses devoirs et que ses arguments sont prêts. Les élus louperivois restent convaincus que le lien maritime entre Charlevoix et le Bas-Saint-Laurent doit rester à Rivière-du-Loup et que Cacouna doit miser sur les projets commerciaux et industriels.

«On prétend que ces deux sites-là doivent être complémentaires pour le développement de notre région […] Ils doivent être développés en parallèle et je pense que messieurs Bonnardel et Lafaut seront réceptifs à cet argumentaire-là», a déclaré Mario Bastille.

