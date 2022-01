La terre a tremblé au Kamouraska

Certains l’ont ressenti, particulièrement au Kamouraska. La terre a légèrement tremblé dans la nuit de dimanche à lundi, plus précisément à 2h44 selon Séisme Canada. La magnitude évaluée est de 3,7 sur l’échelle de Richter.

Collaboration : Stéphanie Gendron, leplacoteux.com

L’épicentre était localisé à 14 kilomètres de Saint-Pascal, mais plusieurs résidents de municipalités environnantes l’auraient ressenti.

On indique sur l’échelle qu’à 2, la secousse peut être ressentie uniquement par des gens au repos, à 3, il s’agit du seuil à partir duquel la secousse devient sensible pour la plupart des gens et à 4, la secousse est sensible, mais ne cause pas de dégâts