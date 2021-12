Re-Source Familles lance sa campagne de financement 2021-2022

La maison de la famille Re-Source Familles lance sa campagne de financement annuelle. Les dons reçus serviront à bonifier les services offerts et à financer la dernière étape des rénovations des nouveaux locaux.

Cette troisième et dernière phase permettra d’aménager la nouvelle salle de jeux, de rénover la cuisine, l'espace des ateliers, le salon-causerie et plus encore !

On sollicite donc la générosité de la population et des entreprises afin d’offrir un milieu de vie ludique et éducatif aux familles de la région. Une fois les travaux terminés, la salle pourra de nouveau être louée pour des fêtes familiales.

Résidents de Témiscouata-sur-le-Lac, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Honoré-de-Témiscouata et de Saint-Pierre-de-Lamy, surveillez vos boîtes aux lettres ! Vous recevrez un dépliant informatif sur la campagne de financement sous peu. Si vous désirez devenir donateur, veuillez remplir le formulaire à l’intérieur du dépliant. Ensuite, renvoyez-le à l’aide de l’enveloppe de retour. Prenez note que pour tous les dons de plus de 20 $ un reçu d’impôt vous sera envoyé par courriel. Vous pouvez également faire un don sur le site web www.re-sourcefamilles.org, dans la section J’appuie Re-Source Familles.

Vous êtes propriétaire d’une entreprise et vous souhaiteriez devenir commanditaire du projet ? Contactez Re-Source Familles dès maintenant au [email protected] pour recevoir le plan de commandite. Des contreparties vous sont offertes selon votre degré de participation.

Re-Source Familles est un milieu de vie qui favorise l’enrichissement de l’expérience parentale en offrant aux familles de l’accompagnement, des références, des ateliers éducatifs et des activités familiales. L’organisme dynamise le milieu, favorise la démocratie, l’intégration sociale et lutte contre l’exclusion et la pauvreté. «Merci de soutenir votre maison de la famille dans la réalisation de ses activités depuis près de 25 ans», a-t-on conclu.