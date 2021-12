Quinze employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent suspendus sans solde

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a pris la décision de suspendre sans solde 15 employés non vaccinés contre la COVID-19 qui refusaient de se soumettre aux trois tests de dépistage hebdomadaires obligatoires.

Dans tous les établissements de santé du CISSS du Bas-Saint-Laurent (ce qui comprend aussi les CHSLD), 119 employés ne sont pas vaccinés, confirme le porte-parole de l'organisation, Gilles Turmel. Selon les données transmises par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, 97 % des travailleurs et des médecins ont reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 et 96,1 % sont considérés comme adéquatement protégés (deux doses).

Le 7 décembre, le gouvernement du Québec a élargi l'accès aux doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 aux travailleurs de la santé et des services sociaux en contact avec les usagers. Les travailleurs de la santé non vaccinés peuvent rester en poste, mais ils doivent toutefois respecter plusieurs conditions, dont se soumettre à trois tests de dépistage (au minimum) par semaine.

Le personnel non vacciné doit aussi être réaffecté dans des secteurs avec des clientèles moins vulnérables, lorsque cela est possible. De plus, aucun intervenant présentant des symptômes ne doit se présenter en milieu de soins.