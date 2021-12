Précisions concernant l’accès à une dose de rappel d'un vaccin contre la COVID-19

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à apporter quelques précisions à la suite des annonces gouvernementales sur l’accès à une troisième dose d’un vaccin contre la COVID-19 pour certaines clientèles.

D’abord, les personnes de 60 à 69 ans pourront prendre rendez-vous pour une dose de rappel uniquement à compter du 4 janvier pour les 65 à 69 ans et du 6 janvier pour les 60 à 64 ans. À noter qu’un délai minimum de six mois sera nécessaire entre l’administration de la deuxième et de la troisième dose. Il y a plus de 33 000 personnes de 60 à 69 ans au Bas-Saint-Laurent.

Par ailleurs, près de 38 000 personnes de la région vivant avec des maladies chroniques ont maintenant accès à une troisième dose. Il leur est possible de prendre rendez-vous sur le site Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545. C’est également le cas pour les femmes enceintes.

Enfin, les travailleurs de la santé qui travaillent directement auprès de la clientèle peuvent également obtenir une dose de rappel. Des places de rendez-vous à leur intention seront ouvertes graduellement au cours des prochains jours sur le site Clic Santé. Tous les autres employés du réseau de la santé pourront, eux, prendre rendez-vous à compter du mois de janvier. Il y a plus de 13 000 travailleurs de la santé au Bas-Saint-Laurent.