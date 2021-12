Le 25e Téléradiothon de la Ressource : grandir ensemble

Pour son 25e Téléradiothon, la Ressource d’aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les Îles revisite sa formule et propose un événement en deux temps : une soirée spectacle en présentiel le 14 janvier à Rimouski et la diffusion du Téléradiothon partout sur le territoire le 23 janvier de 10 h à 20 h.

L’expérience positive et facilitante du pré-enregistrement de l’édition 2021 a permis à l’organisme de remanier sa façon de faire et d’adopter une formule hybride pour l’enregistrement de ce 25e Téléradiothon. Quelques prestations, capsules et témoignages ont été tournés au cours des derniers mois, cependant le cœur du Téléradiothon sera capté lors de la soirée spectacle 25e anniversaire à l’Hôtel Rimouski.

À cette soirée du 14 janvier, mise en scène par Nelson Minville, les habitués des derniers Téléradiothons retrouveront dans un premier temps Marco Calliari, Dave Richer, Véronique Bilodeau, Julie Houde, Marie-Anne Arseneault, Raphaël D’amours et Marc-Antoine Lévesque. En deuxième partie, le public assistera à un moment d’exception, un spectacle inédit de Michel Rivard, accompagné de ses complices le guitariste Rick Haworth et le bassiste Mario Légaré, ainsi que de deux choristes.

La Ressource convie donc toute la population le 23 janvier prochain sur le web et sur les télés communautaires participantes, à la diffusion d’un spectacle unique. Aux numéros saisis à la soirée spectacle s’ajouteront ceux de Vincent Vallières, les 2 Frères, Marc Dupré et Ludovick Bourgeois.Dave Richer, comédien et porte-parole de l’événement depuis 15 ans, offrira un numéro exclusif écrit pour l’occasion et l’humoriste de la relève Marc-Antoine Lévesque, se voit confier le micro de l’animateur.

Le Téléradiothon est l’événement de financement phare pour la mission d’aide aux personnes handicapées de l’organisme. L’objectif de 300 000$ est rendu possible grâce à la collaboration de précieux partenaires de production.

En raison des mesures sanitaires, La Ressource ne peut organiser de grandes centrales téléphoniques rassemblant des bénévoles le jour de la diffusion. Afin de réaliser la sollicitation téléphonique, des téléphonistes débuteront donc les appels de sollicitation du Téléradiothon au retour des Fêtes. Les dons en ligne par carte de crédit sont également possibles et encouragés en allant sur le site internet sécurisé www.laressource.tv.

«J’invite les entreprises et la population de la région à contribuer au 25e Téléradiothon qui permet d’aider annuellement plus de 1 200 personnes de notre région vivant avec un handicap», mentionne la représentante des caisses du Bas-Saint-Laurent Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Chantale Thibault.