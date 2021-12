Des milliers de lumières pour les travailleurs de la santé et les gens malades 

Voir la galerie de photos

Pour une deuxième année, la première devant public, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a illuminé des milliers d’ampoules devant le Centre hospitalier du Grand-Portage dans le cadre de la Grande illumination Les Électriciens Desjardins, ce mercredi 8 décembre. L’objectif? Mettre un peu de lumière dans les yeux du personnel de la santé, des usagers et de la population.

La température frôlait peut-être les -18 degrés Celcius en ce début de soirée de décembre, mais il y avait tout de même beaucoup de chaleur près du Pavillon Alphonse-Couturier, vers 18 h 30. Chants de Noël, gracieuseté du Choeur du fleuve de l’École de musique Alain-Caron, danse d’une troupe de l'école District Danza, chocolats chauds, cafés et beignes…l’ambiance était au rendez-vous. Une centaine de personnes, dont plusieurs membres du personnel du CHRGP, ont assisté à l'évènement.

«Les fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaitent porter un message d’espoir et donner du courage à toutes les personnes aux prises avec la maladie, en plus d’exprimer leur appui et leur gratitude aux travailleurs de la santé qui luttent sans relâche pour toute la communauté. Ils font un travail extraordinaire et on souhaite vraiment les remercier», a partagé Isabelle Dubé, présidente

L’activité a notamment été marquée par l’illumination d’un grand sapin d’une soixantaine de pieds situé près de l’entrée du centre hospitalier. Plus de 2000 pieds de lumières y ont été installés, grâce à la collaboration de l’entreprise Les Électriciens Desjardins.

Les pompiers, policiers et ambulanciers locaux ont aussi activé leurs gyrophares dans le stationnement du CHRGP en soutien aux professionnels en soins de santé qui travaillent d’arrachepied. Ils se sont ensuite tous déplacés vers les CHSLD de Rivière-du-Loup pour activer de nouveau leurs lumières lors de l’illumination des sapins de Noël. Le CHSLD de Saint-Cyprien a aussi participé à ce mouvement de solidarité.

Les fondations hospitalières et de la santé de Rivière-du-Loup, des Basques, du Témiscouata et du Kamouraska, ainsi que les six autres fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent, ont toutes procédé à l’illumination d’arbres de Noël lors de spectacles organisés en simultané. Au cours de la soirée, plusieurs milliers de lumières ont donc scintillé dans la région, de Matane à La Pocatière.

L’activité «La Grande illumination» a vu le jour l’an dernier, alors que l’année 2020 tirait à sa fin. La noirceur que la pandémie a amenée sur cette fin d’année avait donné l’idée aux fondations hospitalières et de la santé du Bas-Saint-Laurent de lancer un mouvement de solidarité afin de mettre de la lumière dans les yeux et dans les cœurs. Il était donc naturel pour chacune des fondations hospitalières et de la santé du Bas-Saint-Laurent d’organiser, encore cette année, une illumination à leur couleur.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a mis en vente des milliers de lumières dans le cadre de la Grande illumination Les Électriciens Desjardins. Il est possible d’acheter des lumières au cout de 5 $ chacune jusqu’à la fin du mois de décembre au santerdl.ca. Chaque dollar sera versé à la Fondation pour développer des projets en santé destinés à la population de la région.