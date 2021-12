Coupe Paillé : une 3e place pour des étudiants en Techniques administratives

Karine Ouellet, Elisabeth Lavoie et William Veilleux, étudiants au programme Techniques administratives (Comptabilité et gestion) du Cégep de Rivière-du-Loup, ont terminé en 3e position lors de la seconde édition de la Coupe Paillé, une compétition académique provinciale qui a eu lieu les 19 et 20 novembre derniers à Joliette.

La Coupe accueillait 31 équipes issues de 11 cégeps et rassemblait plus de 150 participants venus résoudre un cas en comptabilité et finances ou en marketing, devant un jury composé de spécialistes du domaine et d'entrepreneurs.

Parmi les 16 équipes compétitionnant dans la catégorie «Comptabilité», celle de Karine Ouellet, Elisabeth Lavoie et William Veilleux a remporté une bourse de 1 000 $ et s’est classée en 3e position derrière le Cégep Champlain-St. Lawrence (2e position) et le Cégep régional de Lanaudière à Joliette (1ère position). Les membres du jury ont souligné la qualité de l’analyse et des ajustements comptables dans la résolution du cas.

Au total, trois équipes du Cégep de Rivière-du-Loup étaient présentes afin de compétitionner dans la catégorie «Comptabilité». Elles étaient accompagnées des enseignants du programme, Nathalie Michaud et Sylvain Lacroix.

La Coupe Paillé est présentée par GM Paillé, en collaboration avec le Cégep régional de Lanaudière à Joliette et avec la participation financière de Mallette, BMO, l'UQTR, le CRUL et l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.