La grande roue s'élève au Carré Dubé

L’installation de la grande roue de la corporation Noël Chez nous, située au Carré Dubé, est pratiquement complétée. Dès demain, soit du 9 au 12 décembre prochain, la population de Rivière-du-Loup pourra y accéder gratuitement.

La grande roue pourra accueillir un nombre maximal de 94 personnes à la fois. Afin de respecter les exigences de la Santé publique, les citoyens devront présenter leur passeport vaccinal avant d’embarquer dans le manège, et ce, même si l’activité se déroule à l’extérieur.

Sur place, feu de foyer et musique seront également au rendez-vous. Quelques places pour s’asseoir seront aussi disponibles pour rendre l’expérience encore plus agréable.

La grande roue sera accessible les 9 et 10 décembre de 16 h à 21 h et le 11 décembre, de 9 h à 16 h et de 18 h à 21 h. Quant au dimanche, le manège sera ouvert de 9 h à 16 h.

Notons que la grande roue Noël Chez nous est l’activité phare de la programmation Esprit de Noël 2021 développée depuis quelques années par la Ville de Rivière-du-Loup. La programmation détaillée se trouve en ligne, au www.VilleRDL.ca.