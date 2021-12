JM Bastille modernise ses installations pour traiter les électroménagers

Plusieurs personnes ont sûrement remarqué sur le terrain arrière de l’entreprise JM Bastille de Rivière-du-Loup une importante structure en construction. «On y montera une ligne de tri automatisée pour les métaux non ferreux», a expliqué son président Pierre-Luc Bastille à Info Dimanche.

Dans les électroménagers, on retrouve une partie de métaux ferreux et d’autres éléments comme de l’aluminium, du cuivre et de l’acier inoxydable (stainless). Actuellement, les employés de JM Bastille enlèvent les métaux ferreux manuellement et les matériaux non ferreux sont envoyés à Montréal pour être traités.

«Tout va se faire ici avec cette nouvelle ligne de tri à la fine pointe de la technologie. Cela donnera également une valeur ajoutée aux emplois, on parle davantage de contrôle de qualité», a souligné M. Bastille. Cet ajout devrait être opérationnel à partir du printemps prochain. «On travaille là-dessus depuis trois ans, mais avec la COVID-19 le projet n’a pas pu avancer aussi vite que nous l’espérions», a noté le gestionnaire.

Le président de JM Bastille – Acier et Métaux a précisé que cet investissement permettra de consolider certains emplois et d’en ajouter de nouveaux. «On fait déjà de la formation en interne», a souligné Pierre-Luc Bastille à propos des compétences qui seront nécessaires pour les employés qui travailleront dans cette nouvelle usine. L’entreprise compte plus de 40 travailleurs en sol louperivois.

JM Bastille a aussi procédé à une autre amélioration majeure en bétonnant sa cour pour protéger les sols et l’environnement. Concernant les travaux de reconstruction de la partie actuelle des installations qui avait été détruite par un incendie il y a environ deux ans, ceux-ci seront complétés d’ici Noël, là encore un dossier qui a été retardé par la pandémie en 2020.

Créée en 1958 par Jean-Marie Bastille, l’entreprise familiale en est maintenant à sa troisième génération. Elle couvre un vaste territoire, tout l'Est du Québec, le Nouveau-Brunswick et les autres provinces de l'Atlantique.