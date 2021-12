Quand l’art et la persévérance scolaire se rencontrent pour créer une exposition

Dès aujourd’hui le 7 décembre, Histoires d’archives molles prend place dans le hall du Musée du Bas-Saint-Laurent. L’exposition est l’aboutissement d’une série d’ateliers de création animés par l’artiste Mariane Stratis pour les participants du Projet Filet, un organisme communautaire visant la persévérance scolaire et la croissance personnelle.

Dans sa pratique artistique, Mariane Stratis investigue les significations culturelles et sociales de la mémoire en portant une attention particulière à la façon dont le corps occupe, transforme et habite l’espace. Basant les ateliers sur sa propre pratique qui allie photographie, sculpture et textile, l’artiste a invité les participants à créer une œuvre collective à partir des archives photographiques du Musée que l’on retrouve dans l’exposition permanente Visages et paysages. Chacun des participants a sélectionné une photographie qui a été imprimée sur un textile pour en confectionner un objet sculptural souple.

Le Projet Filet et le Musée du Bas-Saint-Laurent collaborent depuis 2019. Les participants, âgés de 16 ans et plus, sont accompagnés de façon créative par Dominique Pelletier-Lesage, médiatrice culturelle et Marie-Soleil Jean, chargée de projets à l’éducation et à l’action culturelle. Les ateliers permettent aux participants de développer une plus grande connaissance d’eux-mêmes et de leurs capacités tout en contribuant au renforcement de leur estime personnelle.

L’exposition Histoires d’archives molles sera présentée au Musée du Bas-Saint-Laurent du 8 décembre au 9 janvier 2022. C’est une visite à planifier durant le temps des fêtes. Les heures d’ouverture du Musée sont du mardi au dimanche de 13h à 17h et jusqu’à 20h les jeudis. Prendre note que durant la période des Fêtes, le Musée sera fermé du 24 au 27 décembre inclusivement ainsi que le 1er et 3 janvier 2022.