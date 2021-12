Tout un cocktail météo pour débuter la semaine

Des avertissements météorologiques sont actuellement en vigueur dans toutes les régions du Québec. Selon les prévisions, un mélange de précipitations sous forme de neige, puis de verglas, auquel s'ajouteront de forts vents, touchera plusieurs secteurs de la province, y compris le KRTB, à compter de dimanche en fin de journée jusqu'à lundi.

Ces conditions pourraient compliquer les déplacements sur plusieurs des principaux axes routiers de la province, notamment lundi matin. Les automobilistes sont donc invités à faire preuve d'une grande prudence.

Dans un communiqué, le ministère des Transports assure qu’il effectuera les opérations d'entretien requises afin de limiter les conséquences de ces conditions météorologiques sur les déplacements. Durant les précipitations, les équipements nécessaires seront déployés sur le réseau routier afin d'appliquer les produits fondants ou abrasifs nécessaires.

Par la suite, le Ministère mettra en œuvre les moyens appropriés pour que la chaussée soit dégagée le plus rapidement possible. Ainsi, les opérations d'entretien du réseau routier seront adaptées en fonction de la nature et de l'intensité des précipitations.

Par ailleurs, une surveillance accrue du réseau routier sera effectuée. Les usagers de la route devront adapter leur conduite en fonction des conditions routières en vigueur.

Les automobilistes devraient s'informer des conditions de la route sur les différentes plates-formes du Québec 511 (Web, application mobile et téléphone) et planifier leurs déplacements en conséquence. Ils peuvent également signaler au Ministère toute situation dangereuse ou inhabituelle en composant le 511.

CONSEILS AUX USAGERS