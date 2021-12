Un après-midi festif à Pohénégamook 

Sylvie St-Pierre est propriétaire du commerce Chenous et enseignante au préscolaire à l’École St-Joseph de Pohénégamook. Le dimanche 12 décembre prochain, elle convie la population à un après-midi festif qui, en plus d’amuser petits et grands, permettra d’amasser des fonds pour trois organismes : Zoothérapie Québec, le comité Vert L’avenir de Pohénégamook et la Fabrique de la paroisse Marie-Médiatrice d’Estcourt.

L’ouverture du site, soit à l’église Marie-Médiatrice d’Estcourt, sera à midi. La rue Beaupré, section à sens unique, sera fermée pour cette occasion. «Amène ta bonne humeur. Porte des accessoires aux couleurs des Fêtes (rouge, blanc, vert) et viens te joindre à nous», lance comme message Mme St-Pierre.

Il y aura notamment la présence de 10 comédiens représentant des personnages colorés d'autrefois qui sauront enjoliver et réchauffer les cœurs, la musique de Luc Fournier, de la danse en ligne dans la rue à 14 h 30 et une chorale de rue instantanée ouverte à tous et toutes (chants de Noël populaire) à 15 h 15.

Le comité Vert L’avenir de Pohénégamook et la Fabrique de la paroisse Marie-Médiatrice d’Estcourt se partageront les profits des ventes du bar extérieur (remontants alcoolisés). Vous pourrez également visiter l’église et vous réchauffer à la salle Léon Desjardins et y fraterniser. Notez que la salle Léon Desjardins sera ouverte entre 10 h et 12 h pour la vente de desserts et tourtières.

Le commerce Chenous est un café-boutique et un mini-musée d’antan situé dans une maison patrimoniale, plus précisément au 1224, rue Beaupré. Sa propriétaire souhaite aussi venir en aide à la fondation Zoothérapie Québec par l’entremise de cet évènement. Elle y présentera une collection de toutous, représentant des enfants/adultes qui ont soi-disant des «différences», avec les gens qui ont inspiré la création des 16 petits animaux.

Mme St-Pierre remettra 2 $ par toutou vendu à la fondation Zoothérapie Québec pour venir en aide aux enfants et aux adultes présentant des différences par une approche «thérapeutique», la zoothérapie. Pour obtenir de plus amples informations, appelez au 418-859-1064.