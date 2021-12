Une grande roue accessible gratuitement au Carré Dubé

La corporation Noël Chez nous à Rivière-du-Loup offre un cadeau de Noël aux Louperivois et aux citoyens des alentours. Avec la participation de quelques partenaires financiers, une grande roue sera accessible gratuitement au Carré Dubé du 9 au 12 décembre prochain.

Cette activité est rendue possible grâce à la contribution du ministère du Tourisme du Québec (15 000 $), de la Ville de Rivière-du-Loup, du député Denis Tardif et de l’entreprise Berger dont des membres de son équipe réchaufferont l’ambiance en offrant du café. La Municipalité de Cacouna et la Corporation des loisirs de Rivière-du-Loup collaborent aussi à l’évènement.

La grande roue pourra accueillir 94 personnes en même temps. Comme mentionné plus tôt, l’accès au manège sera gratuit, dans un principe de premier arrivé, premier servi, et les citoyens devront présenter leur passeport vaccinal, une exigence de la Santé publique même si l’activité se déroule à l’extérieur. La grande roue sera accessible les 9 et 10 décembre de 16 h à 21 h. Le 11 décembre, les heures seront plus étendues, de 9 h à 16 h et de 18 h à 21 h. Le dimanche, le manège sera ouvert de 9 h à 16 h. Feu de foyer, musique et quelques places pour s’asseoir pourront agrémenter votre passage sur les lieux.

Notons que la grande roue Noël Chez nous est l’activité phare de la programmation Esprit de Noël 2021 développée depuis quelques années par la Ville de Rivière-du-Loup. La programmation détaillée se trouve en ligne, au www.VilleRDL.ca.

RELANCE DE NOËL CHEZ NOUS

Par la même occasion, on a annoncé la relance probable de l’évènement Noël Chez nous à Rivière-du-Loup pour 2022. La MRC et la Ville de Rivière-du-Loup ont demandé à ce qu’un comité de transition prenne le relais. Il est composé de Karine Malenfant, Yvette Dumont, Nicolas Lessard-Dupont, Hervé Hodgson, Jocelyn Villeneuve et Benoît Ouellet.

Jusqu’à maintenant, le travail a permis de stabiliser les opérations de la corporation et favorisé la consolidation des partenaires nécessaires à une relance.

«Grâce à des contributions de la Ville et de la MRC, on a pu entreposer le matériel, les comptes de fournisseurs ont été payés, il n’y a plus de dette et la corporation possède un encaisse pour une prochaine édition», a expliqué Karine Malenfant. Dans les prochaines semaines, l’organisme Noël Chez nous entend consulter la population sur l’avenir de l’évènement et mesurer l’intérêt des acteurs du milieu envers ce projet.

«Je pense que ce sera un succès assuré pour les années à venir», a mentionné Mario Bastille, maire de la Ville de Rivière-du-Loup. Il a d’ailleurs souligné l’implication de membres du personnel municipal dans la relance de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup.