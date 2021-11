Une conférence inspirante de la vice-première ministre Geneviève Guilbault

Dans le cadre de l’activité intitulée Femme d’influence, le Réseau des femmes professionnelles a reçu une invitée de grande envergure le 25 novembre dernier, soit Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert.

Plus de 90 participants se sont retrouvés à l’Hôtel Lévesque pour entendre le parcours personnel de Madame Guilbault. Sous forme de discussion animée, Marie- Hélène Collin a mené habilement cette rencontre avec une des femmes les plus influentes du Québec.

L’entrevue ne se voulait pas politique, on s’adressait à la femme qu’est Geneviève Guilbault. Elle a raconté l’arrière-scène de sa mise en nomination comme vice-première ministre et comment elle a vécu ce grand changement. Elle s’est également ouverte sur sa réalité familiale et les choix que doivent faire les femmes qui désirent avoir une carrière. Un moment marquant pour cette assemblée à forte majorité féminine. «Une formule qui permettait une vraie rencontre avec la vice-première ministre qui s’est montrée généreuse et d’une grande authenticité», a commenté la présidente du Réseau et directrice générale du Musée du Bas-St-Laurent, Mélanie Girard.

Le Réseau des femmes professionnelles tient mensuellement des activités permettant aux entrepreneures de la région de réseauter, tout en mettant en valeur les initiatives et le développement des femmes dans le milieu économique régional.

Le RFP invite les femmes à devenir membre de son réseau afin d’en apprendre davantage sur la réalité professionnelle féminine. Pour devenir membre, visitez le site web https://bit.ly/3jWifWY.