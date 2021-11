Frédérick Robichaud choisi coup de cœur du public à Occupation Double

En direct de Montréal le 28 novembre, Julie Snyder a remis le prix du coup de cœur du public d’Occupation Double à Frédérick Robichaud, originaire de Témiscouata-sur-le-Lac. Il a ainsi remporté une bourse d’une valeur de 5 000 $.

Tout au long de l’aventure d’Occupation Double dans l’Ouest, Frédérick s’est démarqué des autres candidats par sa franchise et ses qualités de rassembleur. Ces traits de caractère ont d’ailleurs été mentionnés à de nombreuses reprises par les autres candidats.

Frédérick s’était envolé vers Punta Cana en République Dominicaine avec sa compagne Audrey et les autres finalistes Stevens, Ines, Marilou et Robin. Le grand prix a été remporté par le couple formé de Inès et Stevens. Ils ont gagné un loft-refuge sur le domaine du Vertendre, à Eastman d’une valeur de 500 000$, deux Chevrolets Bolt EV 2022 en location pour trois ans d’une valeur de 65 000$, un ameublement intérieur et extérieur d'une valeur de 25 000$, un ensemble audiovidéo multi pièce d'une valeur de 25 000$.

L’animateur Jay du Temple a également annoncé le retour d’Occupation Double en 2022, qu’il animera pour une 6e saison consécutive.