Abolition de l’horaire de faction : la FPHQ interpelle François Legault 

Les paramédicaux qui desservent les territoires de Trois-Pistoles, Saint-Cyprien, Squatec et Saint-Alexandre-de-Kamouraska n’en peuvent plus d’attendre que le gouvernement mette fin aux horaires de faction. Leur syndicat, la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, a d’ailleurs interpellé le premier ministre François Legault à ce sujet, ce vendredi 26 novembre.

Dans une lettre adressée directement au chef de la Coalition Avenir Québec, la FPHQ demande à François Legault d’intervenir lui-même dans ce dossier, comme il l’a fait dans le passé pour le secteur de Cabano. Dans un souci de cohérence, son vice-président aux relations de travail, Jérôme Landry, estime qu’il est temps d’agir et que l’abolition des horaires de faction doit être confirmée pour les secteurs du Bas-Saint-Laurent où ils sont toujours en vigueur.

«En effet, nous pouvons voir à l’analyse des critères et des plus récentes statistiques provenant des CCS que ces autres régions se retrouvent au même seuil actuellement de taux d’utilisation 28 heures que Cabano avait avant l’abolition des horaires de faction et au moment même où vous êtes personnellement intervenu dans ce dossier», écrit Jérôme Landry.

«Nous réitérons le fait que de maintenir les horaires de faction vient nuire aux délais de réponse sur les interventions urgentes de nos paramédics en plus de rendre difficile le recrutement de la main-d’œuvre spécialisée. Cette situation vient ainsi créer préjudice aux citoyens des autres secteurs du Bas-Saint-Laurent et nous aimerions pouvoir compter sur votre appui afin de faire changer les choses, au bénéfice de la sécurité des citoyens du secteur», poursuit-il.

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec, qui a également envoyé la missive au ministre de la Santé, Christian Dubé, et à la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, mentionne être disposée à rencontrer le premier ministre pour discuter de la situation qui prévaut actuellement dans la région.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé, le 29 avril 2021, la conversion de l’horaire de faction en horaire à l’heure pour les paramédics du secteur de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. Cette transformation représentait alors un investissement annuel supplémentaire de 867 962 $.

Cette modification permanente permettait de concrétiser l'engagement du premier ministre François Legault à l'été 2020 concernant les services préhospitaliers d'urgence.

