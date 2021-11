Lancement de la campagne Trace ta route, oriente-toi !

En cette Semaine québécoise de l’orientation, la Table régionale de concertation sur l’orientation professionnelle du Bas-Saint-Laurent lance sa campagne de communication afin de promouvoir les services professionnels des conseillers d’orientation tout au long de la vie sous le thème Trace ta route, oriente-toi.

Les principaux objectifs de la campagne sont d’augmenter la notoriété de la profession de conseiller d’orientation, de démystifier les services qui sont offerts et de présenter les ressources disponibles et, dans plusieurs cas, gratuites à la population. Le but premier est de mettre de l’avant le fait que les services sont accessibles à tous. Comme le dit Francis Bélanger, conseiller d’orientation au Centre de formation Rimouski-Neigette : «Nous souhaitons rejoindre une clientèle qui n’est plus dans le milieu scolaire et qui pourrait avoir recours à un service d’orientation pour une réorientation de carrière à la suite d’une problématique physique, par exemple, ou pour une reconnaissance d’acquis, une situation précaire, un changement personnel ou toute autre raison qui bénéficieraient d’un accompagnement professionnel.»

Parmi les moyens envisagés par le ministère de l’Éducation pour résoudre la rareté grandissante de la main-d’œuvre au Québec, mentionnons la mise sur pied des Tables régionales de concertation sur l’orientation professionnelle par les centres d’éducation des adultes des Centres de services scolaires. Ces Tables ont pour but de regrouper des conseillers de différents organismes et organisations qui offrent des services d’orientation dans la région du Bas-Saint-Laurent et de travailler à promouvoir leur accessibilité auprès de la population de 16 ans et plus.