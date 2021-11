Mobilisation en vue des Jeux du Québec : «À nous de jouer maintenant!»

À 100 jours de la cérémonie d’ouverture de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022, la Ville de Rivière-du-Loup lance aux citoyens, aux clubs, associations et organisations, aux entreprises et à l’ensemble de la collectivité un appel à la mobilisation et clame haut et fort : «À nous de jouer maintenant!»

Alors que la dernière ligne droite du décompte vers mars 2022 est enclenchée, la Ville de Rivière-du-Loup invite ainsi les citoyens à se laisser gagner par la fébrilité des Jeux et à sauter dans l’aventure si ce n’est déjà fait. La campagne aujourd’hui lancée vient s’inscrire en appui à celle du comité organisateur, en cours depuis quelques semaines. Elle met en scène trois personnalités louperivoises de différentes générations, toutes bien connues dans la sphère sportive ou de l’engagement bénévole : Christian Ouellet, Danielle Amyot et Simon Fournier.

«Lorsque la Ville et ses partenaires se sont vu confier l’organisation d’une nouvelle Finale des Jeux, l’impressionnante feuille de route de la région en matière de mobilisation citoyenne et de toutes les forces vives a pesé dans la balance.

Collectivement, nous connaissions très bien l’engagement que nous prenions envers les quelque 3000 athlètes, leurs parents et accompagnateurs : leur faire vivre une expérience inoubliable, une Finale qui restera toujours marquée d’une pierre blanche dans leur mémoire et leur parcours sportif», rappelle le maire Mario Bastille.

Interrogés par sondage, 89 % des Louperivois avaient alors mentionné vouloir accueillir les Jeux du Québec et -fait remarquable! - plus du tiers d’entre eux avaient confirmé une intention de s’impliquer.

M. Bastille renchérit : «Je connais les gens d’ici. Je sais qu’ils sont fiers et qu’ils auront à cœur de tenir promesse; de montrer, alors que les yeux du Québec seront tournés vers nous, que Rivière-du-Loup sait recevoir en grand. L’heure est maintenant venue de passer de la parole aux actes. La balle est dans notre camp, la rondelle file vers nous... C’est à nous de jouer maintenant!»

L’appel est donc lancé aux citoyens pour devenir bénévole à titre personnel, que ce soit pour quelques heures, quelques jours ou tout au long des Jeux. Il s’adresse aussi aux clubs, cercles, regroupements et autres associations, qui sont tous invités à s’engager ensemble, en gang. Finalement, l’effort des entreprises et organisations est également sollicité, d’autant que celles-ci ont tout à gagner, dans leurs divers efforts de rétention et d’attractivité notamment, à contribuer au succès de l’événement par le prêt ou le dégagement d’employés.

PAVOISEMENT

La Ville de Rivière-du-Loup réserve par ailleurs une surprise aux citoyens au début de l’année 2022, pour faire rayonner et vibrer les couleurs des Jeux partout en ville à l’approche de ceux-ci. Les détails seront dévoilés après le congé des Fêtes.

La Ville profite en outre de l’occasion pour inviter les commerces, mais également les citoyens, à décorer en rouge et/ou blanc à compter du mois de février. L’invitation est lancée sans attendre, alors que la période précédant les Fêtes constitue le moment idéal pour faire des réserves de lumières ou d’items colorés.