Le député Blanchette-Joncas invite les organismes à répondre au nouvel appel de propositions

Le député de Rimouski – Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, invite les organismes locaux à soumettre leur projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizon pour les aînés (PNHA), pour lequel un nouvel appel de propositions a été lancé. Les organismes intéressés disposent de la période allant du 23 novembre au 21 décembre prochain pour soumettre leur projet.



Le PNHA est un programme dont l’objectif est de fournir un soutien financier pour la réalisation de projets ayant une influence positive sur la vie des aînés et leur collectivité. Les projets communautaires peuvent se voir accorder une subvention maximale allant jusqu’à 25 000 $.



Les priorités que doivent satisfaire les projets du présent appel sont les suivantes :

Appuyer le vieillissement en santé, notamment en adressant l’isolement social, la santé mentale et la démence, y compris le soutien à l’habitation intergénérationnelle accessible.

Prévenir la maltraitance et la fraude envers les aînés, notamment en présentant des mesures pour réduire les crimes et préjudices envers les aînés ou en soutenant l'autonomie financière des aînés.

Lutter contre l’âgisme, célébrer la diversité et promouvoir l’inclusion, notamment en promouvant le mentorat et l’engagement intergénérationnel, et encourageant la participation des aînés sur le marché du travail, particulièrement pour les membres de groupes sous-représentés ou mal desservis, y compris, sans s’y limiter, les femmes, les autochtones, les personnes en situation de handicap, les membres de groupes racialisés et de nouveaux arrivants et les membres des communautés LGBTQ2+.

Améliorer l’accès des aînés aux services et aux prestations du gouvernement, notamment en aidant les aînés à accéder à des prestations gouvernementales et en fournissant un soutien pour produire leurs déclarations de revenus.

Adapter les organismes communautaires à un environnement devenu plus virtuel, notamment en élaborant et en offrant des programmes virtuels, ou en recrutant et en formant des bénévoles afin d’appuyer l’intégration sociale des aînés.

Le député Blanchette-Joncas encourage donc les organismes œuvrant dans sa circonscription à présenter une demande avant la clôture de l’appel de propositions : «Les initiatives qui verront le jour grâce à ce programme auront un impact positif et rassembleur pour nos aînés ainsi que pour l’ensemble de nos collectivités. Alors que plusieurs ont vécu de l’isolement au cours des deux dernières années, c’est important qu’on travaille activement à l’inclusion et au bien-être de nos bâtisseurs et bâtisseuses».



«Comme à l’habitude, mon équipe et moi sommes disponibles pour épauler tout organisme, municipalité ou citoyen qui aurait des interrogations ou souhaiterait obtenir du support à n’importe quelle étape du processus du PNHA. N’hésitez pas à nous joindre par téléphone, par courriel ou dans nos bureaux. Notre priorité est de voir le plus grand nombre de ces projets atteindre la phase de la réalisation, parce qu’ultimement, c’est toute la communauté qui y gagne», conclut le député.



Lors de l’appel à projets réalisé en 2020, un montant de plus de 425 000 $ avait été octroyé à 30 projets s’articulant au sein de la circonscription de Rimouski – Neigette – Témiscouata – Les Basques.