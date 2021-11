La vallée des possibles : L’Association de développement de la Vallée-des-Lacs lance sa campagne d’attractivité

Résolue à diriger sa trajectoire, l’Association de développement de la Vallée-des-Lacs qui regroupe les municipalités de Saint-Juste-du-Lac, Auclair, Lejeune, Biencourt, Saint-Michel-du-Squatec et Lac-des-Aigles lance la campagne #ValléeDesPossibles qui vise à mettre en lumière les opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat sur le territoire.

Suite une consultation publique menée auprès des résidents en mars 2020, l’Association de développement de la Vallée-des-Lacs en collaboration avec Visages régionaux, une agence spécialisée en marketing territorial et développement des communautés, s’est dotée d’une nouvelle image de marque et d’un plan d’attractivité dans le but d’attirer des nouveaux résidents, travailleurs et entrepreneurs dans le secteur.

Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre et devant l’importance de revitaliser les villages de la Vallée-des-lacs, la campagne #ValléeDesPossibles met de l’avant les opportunités concrètes et les besoins impératifs en termes d’entrepreneuriat, de relève d’entreprise et d’emploi dans les domaines de l’agriculture, des cultures émergentes, de l’acériculture, des services de proximité et de récréotourisme. La campagne se déploie principalement sur les réseaux sociaux et vise à rejoindre une clientèle interpellée par la diversité des modes de vie et de travail. La Vallée-des-Lacs a également un tout nouveau site web qui répertorie les opportunités ainsi que de l’information sur les 6 municipalités et les attraits du territoire.

La Vallée-des-Lacs se positionne ainsi comme un territoire d’opportunités tracé de solutions collectives qui se mobilise pour la qualité de vie de sa communauté. Parce qu’ici, chaque geste compte vraiment.

Visitez le nouveau site web et suivez les pages Facebook et Instagram de la Vallée-des-Lacs pour ne rien manquer des nouvelles opportunités.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DE LA VALLÉE-DES-LACS

L’Association de la Vallée-des-Lacs réunit les municipalités d’Auclair, Biencourt, Lac-des-Aigles, Lejeune, Saint-Juste-du-Lac et Saint-Michel-du-Squatec. Sa mission est de favoriser la concertation des municipalités et la mobilisation des citoyens. pour la réalisation de projets spécifiques en matière de développement socio-économique.