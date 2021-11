Si on s’aimait s’invite chez Amouraska

Ce lundi 22 novembre, soyez attentifs à l’écoute de l’épisode Si on s’aimait, animé par Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin, puisque vous pourrez voir le duo Isabelle et Jean-François, partir à la découverte du Vignoble Amouraska. En effet, le 6 juillet dernier, l’équipe de production de la série, qui suit le parcours de célibataires à la recherche d’une relation amoureuse, s’arrêtait dans la région dans le cadre du voyage ultime de fin de saison des deux participants.

«Ce fut une réelle surprise de recevoir l’appel de la recherchiste qui explorait différentes idées d’activités à faire sur le territoire! Ce n’est pas tous les jours qu’on reçoit ce genre de proposition... », explique Kathy Dickner, présidente et co-propriétaire du bistro-boutique. «Nous nous sommes empressés d’accepter leur visite, premièrement pour vivre l’expérience, mais aussi afin de profiter de l’occasion pour faire rayonner notre équipe et notre belle région à travers leur émission!», conclut-elle. Il faut dire que depuis leur ouverture en 2017, elle et son conjoint se font un devoir de mettre de l’avant les producteurs de la région en offrant, sur leur menu ou en boutique, les produits artisanaux d’ici.

La jeune entreprise, qui a reçu plus de 9500 clients cet été, se sent privilégiée d’avoir profité de cette expérience et vous invite à écouter l’épisode qui sera diffusée ce lundi soir, à 19h30, sur les ondes de TVA.

À PROPOS DE VIGNOBLE KAMOURASKA

Acheté en 2017 par Kathy Dickner et Serge Lavoie, le Vignoble Amouraska se veut une entreprise agro- touristique offrant à ses visiteurs une expérience gustative et pittoresque. Spécialisés dans la production de vins et de produits alcoolisés à base des fruits provenant de leurs propres terres, les propriétaires aspirent à mettre en valeur les produits de l’agriculture locale et responsable, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le bistro-boutique a terminé sa saison 2021, mais le vignoble poursuit sa production en prévision de la saison prochaine. Vous pouvez également profiter de paniers-cadeaux pour la période des Fêtes en commandant dès maintenant et ce, jusqu’au 23 décembre.

Les dates d’ouverture exceptionnelle pour les achats des Fêtes sont les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 décembre, de 12 h à 17 h.