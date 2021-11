Cégeps en spectacle : cinq numéros pour la finale locale

Cinq numéros animeront la salle Prelco de l’École de musique Alain-Caron (ÉMAC), le dimanche 28 novembre prochain, dès 19 h, pour la Finale locale de Cégeps en spectacle. Les étudiants-artistes compétitionneront amicalement afin d’aller représenter le Cégep lors de la 43e Finale régionale de l’Est-du-Québec qui aura lieu au Cégep de Baie-Comeau le 19 mars 2022.

Parmi les numéros présentés, on trouvera de la danse, du chant et de la musique. La soirée sera dirigée par « un trio d'animateurs beaucoup trop motivés » selon Élisabeth Boucher Gagnon, conseillère à la vie étudiante et organisatrice de l’évènement.

L’artiste ou le groupe gagnant recevra une bourse de 250 $, remise par l’Association générale des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup (AGECRLi), en plus de décrocher une place à la Finale régionale de l’Est-du-Québec. D’autres prix seront remis à l’issue de la soirée, soit un prix Coup de cœur du public, accompagné d’une bourse de 100 $ offerte par la Coopérative étudiante du Cégep de Rivière-du-Loup (Coopsco). Une bourse de 75 $ sera également tirée au sort parmi les bénévoles de l’évènement.

Les finalistes régionaux auront l’honneur d’accéder à la Finale nationale qui aura lieu le 30 avril 2022 au Collège de Maisonneuve, à Montréal.

BILLETS EN VENTE

Les billets pour la Finale locale de Cégeps en spectacle sont disponibles en prévente au cout de 10 $, à la Coopsco du Cégep de Rivière-du-Loup. Le nombre de places étant limité, il est fortement recommandé d’acheter les billets en avance. Les portes de la salle Prelco de l’ÉMAC ouvriront à 18 h 30. Le passeport vaccinal sera exigé à la porte.

En plus des artistes qui investissent des heures dans la préparation de leur numéro, une équipe d’une dizaine de bénévoles, composée d’étudiants et d’employés du Cégep, participe à l’organisation de l’évènement.

Cégeps en spectacle est un rendez-vous du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), en partenariat avec Desjardins.