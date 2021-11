Grande illumination au Bas-Saint-Laurent le 8 décembre

Les fondations hospitalières et de la santé de Rivière-du-Loup, des Basques, du Témiscouata et du Kamouraska, ainsi que les six autres fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent, procèderont à l’illumination d’arbres de Noël lors d’un spectacle d’illumination le mercredi 8 décembre à 18h30.

L’activité «La Grande Illumination» a vu le jour l’an dernier, alors que l’année 2020 tirait à sa fin. La noirceur que la pandémie a amenée sur cette fin d’année avait donné l’idée aux fondations hospitalières et de la santé du Bas-Saint-Laurent de lancer un mouvement de solidarité afin de mettre de la lumière dans les yeux et dans les cœurs des usagers et des membres du personnel des installations de santé.

Il était donc naturel pour chacune des fondations hospitalières et de la santé du Bas-Saint-Laurent d’organiser, encore cette année, une illumination à leur couleur.

Au cours de cette soirée magique, plusieurs milliers de lumières scintilleront dans la région, de Matane à La Pocatière. Les fondations partenaires du CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaitent porter un message d’espoir et donner du courage à toutes les personnes aux prises avec la maladie, en plus d’exprimer leur appui et leur gratitude aux travailleurs de la santé qui luttent sans relâche pour toute la communauté.

Toute la population est invitée à donner 5$ pour chaque lumière qu’elle désire voir s’allumer. Les fondations ont ainsi mis en vente des lumières virtuelles au coût de 5$ chacune et ce, jusqu’à la fin décembre. Il est possible de faire un don et de connaitre les activités de la Fondation de votre choix, par l’entremise de son site Internet :