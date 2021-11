Le Marché des Saveurs 2021 présente ses exposants bioalimentaires

Le Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent est devenu un incontournable pour les producteurs et les transformateurs bioalimentaires de la région. Il rassemble chaque année autant des habitués que des nouveaux venus qui sont heureux d’aller à la rencontre des gens et de partager leur savoir-faire avant les Fêtes dans une ambiance décontractée et festive. Pour l’édition 2021, qui se tiendra du 2 au 5 décembre prochain aux Tennis de Rimouski (416, avenue Rouleau), le Salon accueillera 12 nouvelles entreprises d’ici.

Les gens pourront découvrir ou bien redécouvrir au Marché un total de 40 entreprises bioalimentaires passionnées.

Dans la MRC de La Matanie, on y retrouvera Fromagerie du Littoral, Fumoir M. Chassé, Les Jardins de l’Orme, Nature Highland. De la MRC de La Matapédia, Chocolaterie BelJade. Dans la MRC de La Mitis, Bergerie de la Colline, Ferme Croque Hectares, Hydromellerie du Vieux Moulin, La Cabottine – Saveurs indigènes, Le Garde-Manger d’Obélix, Les Herbes Salées du Bas-du-Fleuve, Ranch Bisons sur Mer.

Pour ce qui est de la MRC de Rimouski-Neigette, Boulangerie Citron Confit Inc., Chapeau Moustache – Atelier de Torréfaction, Croqu’Érable, Ellipse Conservation, Ferme du fond d’orme, La Crème Folle, Le Broutard des Appalaches (Production F.A.T), Le Château Blanc – Apiculture Inc., Le Maître Saucissier, Ling Cuisine, Manger Saison, Pâtisserie La Rose des Sables, Racine et Cie et Shamra. Pour la MRC des Basques, Le Caveau des Trois-Pistoles.

De la MRC de Témiscouata, Domaine Acer, Domaine de BeauFor, Ferme Côté et Turcotte, ViV-Herbes, Le Vallon Bleu. Puis pour la MRC de Rivière-du-Loup, Bergerie du Pont, Patapom Inc. et PAT BBQ.

Enfin, dans la MRC de Kamouraska, Érablière Nathalie Lemieux, Fou du Cochon, L’Agnellerie Inc., Le Jardin des Pèlerins, O’Rye du Kamouraska.

Il sera possible de visiter le Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent le jeudi 2 décembre de 12 h à 21 h, le vendredi 3 décembre de 12 h à 21 h, le samedi 4 décembre de 10 h à 18 h et le dimanche 5 décembre de 10 h à 17 h.