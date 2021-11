Nouveaux Horizons pour les aînés : appel de projets en cours

Bernard Généreux, député de Montmagny— L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, invite les organismes de la région à soumettre leurs projets dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, et ce, dès le 23 novembre prochain. L’appel de propositions prendra fin le 21 décembre.

Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme qui appuie les projets dirigés ou inspirés par les aînés. Il vise à leur permettre de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de leur collectivité, notamment en participant aux activités sociales tout en menant une vie active. Les demandeurs admissibles peuvent recevoir jusqu’à 25 000 $ par année, par organisme, sous la forme d’une subvention. Les nouveaux demandeurs et les organismes qui n’ont pas reçu de financement au cours des derniers cinq ans sont encouragés à présenter leurs demandes de subvention.

«Le tant attendu programme Nouveaux Horizons pour les aînés est de retour encore cette année. Il s’agit d’un excellent moyen pour les organismes de MLKRDL de mener à terme des projets qui feront une réelle différence auprès des aînés qui ont beaucoup souffert d’isolement durant la pandémie. Que ce soit pour la rénovation d’une salle communautaire, pour l’achat de matériel ou pour réaliser différents projets, j’invite les organismes à soumettre leurs propositions en grand nombre», a souligné M. Généreux.

Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du programme : promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations, inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d’autres personnes, accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l’exploitation financière, appuyer la participation et l’inclusion sociales des aînés et fournir une aide à l’immobilisation pour les projets et programmes communautaires, nouveaux ou existants, destinés aux aînés.

«Les organismes et municipalités de MLKRDL ont pris l’habitude de nous contacter, plus particulièrement Mme Annie Francoeur, directrice régionale, qui est spécialisée en gestion des programmes gouvernementaux ([email protected] | 418 714-8931). Ainsi nous détenons un savoir-faire et une position fort enviable au Canada parmi les circonscriptions qui soumettent et réalisent le plus de projets», se réjouit le député.

Pour plus d’informations, rendez-vous au https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux- horizons-aines-communautaires.html.