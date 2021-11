Le programme de recyclage des piles se poursuit

La Ville de Saint-Pascal désire rappeler à sa population qu’il est possible d’apporter leurs piles usagées dans différents points de dépôt gratuitement afin que celles-ci soient recyclées.

Parmi les différents lieux de dépôt on retrouve Jean Morneau inc., Centre de rénovation Camille Dumais inc., Ministère des Transports du Québec, Tabagie Lunik, Familiprix, Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska et la MRC de Kamouraska.

La Ville de Saint-Pascal travaille en collaboration avec les Ateliers Mon-Choix qui, à raison d’une fois par mois, ramasse les piles dans les différents lieux de dépôt et les achemines à l’Écocentre lorsque celui-ci est ouvert. En période hivernale, les piles sont entreposées au garage municipal jusqu’à la réouverture de l’Écocentre.

Pour toutes questions en lien avec le recyclage des piles, il est possible de communiquer avec le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Pascal au 418 492-2312 poste 400 ou par courriel à l’adresse [email protected]