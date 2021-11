Achat local : un programme de cartes-cadeaux relancé

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) a annoncé la remise en circulation de ses cartes-cadeaux, à l’approche de la période des Fêtes et des préparations festives.

Distribuées par tranche de 25 $, ces cartes-cadeaux pourront être dépensées dans diverses entreprises membres de la CCMRCRDL; la personne qui recevra la carte pourra alors choisir de l’utiliser auprès du commerçant de son choix. Les entreprises participantes seront identifiées par un auto-collant à l’effigie des cartes-cadeaux.

«Acheter local rapporte à nos entreprises et leur permet de faire des affaires! Les retombées économiques sont directes dans notre région! De plus, acheter localement se veut aussi une pratique écoresponsable», commente Claudette Migneault, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. «Devant l’engouement suscité par les dernières éditions, nous ne pouvions faire autrement que de revenir avec ce programme de cartes- cadeaux puisqu’elles contribuent à l’essor et au rayonnement de notre communauté.»

Pour se procurer des cartes ou faire partie de la liste des commerces participants, il est possible de contacter la CCMRCRDL à [email protected] ou au (418) 862-5243, poste 200.