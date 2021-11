Objectif dépassé pour la Campagne d’automne de La Ressource

La Campagne d’automne de La Ressource s’est terminée le 31 octobre dernier. À ce jour, elle a permis d’amasser 34 185 $, dépassant ainsi l’objectif qui avait été fixé à 30 000 $.

Puisque 80 % du budget de l’organisme provient de ses activités de financement et des dons du public, ce résultat vient directement affecter la poursuite de la mission d’aide aux personnes handicapées. Cette somme viendra financièrement soutenir les membres dont les besoins de répit court et long terme sont grandissants et dont l’accès à des activités sociales et de loisirs ont inévitablement fait défaut dans la dernière année.

«C’est très réjouissant de savoir que la communauté est derrière nous. Cette Campagne d’automne nous donne les moyens de répondre positivement et généreusement aux demandes que nous recevrons dans les prochains mois. L’aide que nous apportons avec ces contributions de la population change le bien-être au quotidien des personnes handicapées et leurs proches : c’est ça, grandir ensemble», mentionne Thérèse Sirois, directrice générale de La Ressource.

La réussite de cette campagne s’appuie sur la participation des 35 bénévoles qui ont réalisé 10 soirées de sollicitation téléphonique. C’est également grâce aux fidèles donateurs et à une participation plus importante des entreprises et municipalités de partout sur le territoire. Le cumulatif des efforts et de la générosité permet de surpasser les attentes de l’organisme.

Cette belle réussite motive les employés et les bénévoles dans la réalisation de la mission d’aide aux personnes handicapées. L’équipe des services aux membres peut répondre à vos questions et orienter les personnes dans le besoin. Tandis que celle du financement s’affaire à la production de son prochain événement bénéfice, le 25e Téléradiothon. Il est toujours possible de faire un don en téléphonant au 418 722-7233/ 1-888-413-7233 ou directement en ligne sur le site web de l’organisme. www.laressource.tv

La Ressource vient en aide annuellement à plus de 1 200 personnes vivant avec un handicap sur le territoire du KRTB, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. En plus d’œuvrer à l’intégration sociale des personnes handicapées, La Ressource supporte l’achat d’équipements spécialisés qui sont recommandés par des professionnels de la santé, mais non défrayés par le Réseau de la santé.



Nicolas Cormier-Henry, Tête d’affiche de la Ressource pour le 25e.