La Montée présente dans les écoles secondaires pour faire de la prévention

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la dépendance et de l’usage de substances, qui a lieu cette année du 15 au 19 novembre, les intervenants de La Montée ont retenu le thème de l’Association Québécoise des Centres d’Intervention en Dépendance (AQCID), soit «Trouve ton équilibre».

Au total, six écoles secondaires de la région auront la chance de recevoir les agents de prévention de La Montée lors de la semaine de sensibilisation à la dépendance et de l’usage de substances. L'objectif de cette thématique est de favoriser l’introspection sur les saines habitudes de vie pouvant agir comme facteurs de protection pour nos jeunes.

Mettre en perspective ses propres choix en lien avec les différentes habitudes de vie (l’alimentation, le sommeil, l’activité physique, la consommation de substances psychoactives, l’utilisation d’Internet) peut aider à en saisir les conséquences sur le bien-être physique et mental. «Si la personne a son équilibre dans toutes les sphères de sa vie, dans toutes ses habitudes de vie, ça pourrait être un facteur de protection pour la consommation. Par exemple, si j’utilise mon ordinateur ou mes écrans, je trouve un équilibre là-dedans, pour ne pas que ça ait des impacts négatifs par rapport à leur utilisation», a expliqué Mackendy Nazaire, agent de prévention à La Montée.

Les agents de prévention de La Montée présents dans les écoles secondaires du Kamouraska et de Rivière-du-Loup proposeront aux jeunes différentes activités telles que des kiosques, des quiz et des ateliers en classe. De plus, ils partageront chaque jour une publication sur leur page Facebook, au https://www.facebook.com/lamonteeprevention.

Les activités offertes consisteront entre autres de questionnaires avec des réponses qui éduquent les jeunes sur les manières de réagir dans certaines situations, tout cela dans le but de trouver son équilibre. «Dans les écoles où je serai présent, les élèves participeront pas eux-mêmes dans le cadre de cette semaine-là. Parfois, c’est le conseil étudiant qui animera l’activité», a conclu M. Nazaire.

Rappelons que La Montée est un organisme qui offre des services de traitement et prévention des dépendances depuis plus de 30 ans. Le service de thérapie est d'une durée de trois semaines avec hébergement mixte pour des personnes de 18 ans et plus vivant avec un ou des problème(s) de dépendance, dont les problématiques reliées aux jeux de hasard et d’argent de partout à travers le Québec. Les agents de prévention interviennent dans le milieu communautaire et les milieux scolaires. Ils sont également présents lors d’évènements festifs dans le KRTB.