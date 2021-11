Treizième concert des familles de la Fondation André-Côté

C’est samedi le 6 novembre dernier qu’avait lieu le 13e concert-bénéfice des familles présenté par la Fondation André-Côté. Le choix des pièces musicales pour honorer les 20 défunts ont fait de cette édition un événement à la fois empreint d’émotions et de quiétude.

Alors que près de 250 personnes étaient présentes à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, les présidents d’honneur, soit le couple formé par Danielle Dumais et Jean Martin, ont livré leur témoignage sur l’importance de protéger les soins de santé dans la région. Ils ont également tenu à souligner l’impact positif que la Fondation procure aux personnes atteintes de cancer ou d’une maladie incurable, ainsi qu’à leurs familles.

La 13e édition a été assurée par trois artistes professionnels dont Lysianne Tremblay et Mathieu Lippé, accompagnés par le pianiste Jean-François Mailloux. Ce sont plus de 20 chansons qui ont été offertes, dont la dernière qui était dédiée à toutes les familles. Les voix des artistes ont su charmer les spectateurs. «Nous sommes privilégiés que les familles acceptent de partager un moment comme celui-ci, à la mémoire d’un des leurs. La Fondation existe notamment pour accompagner les gens malades mais aussi leurs aidants naturels et le concert des familles permet de nous aider à poursuivre notre mission pour eux», mentionne la présidente, Josée Bélanger.

À PROPOS DU PRIX HOMMAGE ANDRÉ-CÔTÉ

Depuis quelques années, la Fondation remet un prix hommage à un bénévole impliqué au sein de ses activités. Cette année, le prix hommage a été remis à Sonia Gamache, infirmière de liaison et répondante en soins palliatifs à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima. Elle a fait une différence dans la continuité des services de la Fondation depuis l’arrivée de la pandémie. Toujours prête à toujours donner un coup de main à son équipe, les membres de la Fondation se disent très heureux de pouvoir compter sur cette personne qui aide et accompagne les familles depuis bien des années.

MENTION SPÉCIALE

La Fondation André-Côté tient à souligner l’implication de l’une de ses bénévoles qui a grandement travaillé dans l’ombre ces dernières années. Mona Milliard a reçu une mention spéciale reconnaissant son implication dans le service d’accompagnement, au comité organisateur du Concert bénéfice des familles ainsi qu’au Conseil d’administration. De plus, elle s’implique activement dans la recherche de financement. Toute l’équipe de la Fondation André-Côté est fière d’avoir mis en lumière cette dernière.