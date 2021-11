L'Halloween à La pocatière, un succès tout simplement magique

La 15e édition de L’Halloween à La Pocatière a donné lieu à une programmation diversifiée et multigénérationnelle, qui s’est terminée par un superbe spectacle pyrotechnique pour célébrer cette belle fête automnale.

Les festivités ont débuté le mercredi 27 octobre avec la tournée des résidences pour aînés. Monsieur Jeape Careno a proposé un hommage à Joe Dassin qui a su emballer les résidents.

Le lendemain, c’est la chanteuse Laurence Nerbonne qui est venue partager sa musique et enflammer les planches de la scène de la Salle André-Gagnon. Le vendredi, les patineurs costumés étaient au rendez-vous pour le Hallow party, animé d’une main de maître par l’équipe de Créanimation. Même la mascotte Hallow Poc a participé aux nombreuses activités proposées pour l’occasion.

La journée de samedi a débuté avec l’heure du conte à La Mosaïque. Par la suite, les jeux gonflables étaient disponibles tout l’après-midi et en soirée sur les terrains du Cégep de La Pocatière. Les participants de l’activité Une brèche sur un monde parallèle ont découvert la montagne du Collège sous un aspect fantastique. En soirée, le circuit de distribution de bonbons dans les artères principales de la Ville a permis de rencontrer des super-héros, des petits magiciens et d’autres personnages imaginaires. Les participants ont également pu découvrir la musique enlevante du DJ Mini-Mashmello. La soirée s’est terminée par le spectacle pyrotechnique dont il était possible d'admirer des quatre coins de la Ville.

Finalement, cette belle programmation s’est clôturée par le spectacle Un drôle de sort pour Poussière la Sorcière le dimanche 31 octobre en après-midi, qui a permis de couronner le gagnant de la Chasse aux ingrédients perdus qui a eu lieu durant tout le mois d’octobre. La collecte de bonbons dans les rues de la Ville sous la surveillance du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière a complété cette magnifique journée.

La Ville de La Pocatière remercie tous les participants de cette 15e édition. Elle affirme que leur présence, leur participation costumée et leur sourire sont les moteurs de leur motivation dans l’organisation de cet important événement.

C’est un rendez-vous en 2022, pour la 16e édition de L’Halloween à La Pocatière.