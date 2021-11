Campagne des paniers de Noël dans les Basques

Habituellement, le temps des Fêtes signifie pour la plupart d’entre nous réjouissances, rapprochements et partage avec les gens qu’on aime. L’an dernier, ce fut bien différent. En 2021, nous espérons tous pouvoir de nouveau festoyer.

Malheureusement, une trop grande partie de la population des Basques ne peut pas vraiment goûter la joie de se retrouver autour de repas bienfaisants pour Noël.

Parce que, semaine après semaine, elle peine à boucler son budget.

Plus que jamais, nous souhaitons que tous nos citoyens puissent fêter Noël dans la dignité. C’est pourquoi nous vous demandons de donner généreusement pour la campagne des Paniers de Noël 2021 dans les Basques qui s’amorce dès maintenant.

L’an dernier, à cause des nombreuses consignes sanitaires en place, on avait choisi de ne recueillir que les dons en argent, et de remettre les Paniers sous forme de bons d’achat dans les épiceries locales. Parce qu’elle favorise l’autonomie, cette formule a été très appréciée de tous ; elle est donc de retour cette année.

Dans un souci d’équité, toutes les municipalités de la MRC sont dorénavant desservies, et il n’y a plus d’âge limite pour présenter une demande. Les personnes de 65 ans et plus peuvent, elles aussi, présenter une demande. Compte tenu de cet élargissement de la clientèle admissible, et parce que cette MRC est une de celles dont la population est la plus âgée au Québec, on anticipe une augmentation substantielle des demandes.

On aura donc, plus que jamais, besoin de la générosité de tous ceux qui peuvent donner. Il est possible de faire votre don en postant un chèque à l’ordre des Paniers de Noël 2021 et en le faisant parvenir à l’adresse suivante : Paniers de Noël 2021, Poste Restante, Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0.

Cette année, du 15 novembre au 12 décembre, il sera aussi possible de faire votre don en rajoutant directement le montant de votre choix à votre facture d’épicerie au IGA de Trois-Pistoles.

Dans tous les cas, il est possible de recevoir (par la poste ou par courriel) un reçu d’impôts pour tout don de 20 $ et plus.

Les paniers de Noël sont réservés aux familles et personnes à faibles revenus. Les formulaires pour faire la demande d’un panier de Noël seront disponibles dès le 9 novembre à La Maison Le Puits, 276 Langlais à Trois-Pistoles et via leur page Facebook, ainsi que dans l’édition de novembre du Journal l’Horizon. Il est aussi possible de l’obtenir, sur demande, au [email protected]

Les formulaires doivent parvenir au Comité des Paniers de Noël au plus tard le 4 décembre. Les paniers seront distribués à compter du 17 décembre.