Une simulation incendie à Saint-Pascal le 10 novembre

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal invite la population à assister à une simulation d’intervention d’urgence en désincarcération automobile le mercredi 10 novembre à 19 h dans le stationnement arrière du concessionnaire Olivier Kamouraska Chrysler.

En plus d’y voir la brigade incendie à l’œuvre, les spectateurs assisteront également à la simulation d’une prise en charge d’une victime par des étudiants du programme de Soins préhospitaliers d’urgence. Cette démonstration d’envergure réunissant la brigade incendie et les étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup fait suite à la demande de la maison d’enseignement de participer à une pratique du Service incendie afin que les étudiants puissent intégrer des notions de leur parcours de cheminement scolaire.

Quant à lui, le Service incendie se réunit déjà plusieurs fois par mois pour réaliser différentes pratiques telles que des exercices du programme d’entrainement POMPIER 1, opérations d’une autopompe et manœuvres de désincarcération, afin de maintenir les compétences des pompiers. Le tout ayant pour but d’être en mesure de réagir rapidement et efficacement, lors de réelles interventions sur le terrain.

Olivier Kamouraska Chrysler, partenaire de l’événement, collabore en deux volets ; soit pour le don d’un véhicule qui servira à la démonstration et pour le prêt de l’espace pour la réalisation de la simulation.

La population est invitée à assister à cette simulation d’intervention au 255, avenue Patry à Saint-Pascal.