Le maire Yvon Caron sollicite un troisième mandat à Saint-François-Xavier-de-Viger

À 72 ans, Yvon Caron sollicite un troisième mandat, son dernier selon lui, à la mairie de Saint-François-Xavier-de-Viger. Pour une troisième fois, il a comme adversaire Roger Plante. «Je suis très confiant puisqu’il a obtenu 5 votes la première fois et une vingtaine à la deuxième occasion», a mentionné M. Caron.

«De plus, beaucoup de gens m’ont approché pour que je me présente pour un autre mandat», a-t-il ajouté. Le maire sortant de charge a aussi expliqué qu’un conseiller municipal serait intéressé à prendre la relève dans quatre ans.

M. Caron a indiqué qu’il souhaite amener à terme certains dossiers comme l’achat d’un camion pour les travaux publics et l’acquisition du terrain de l’église et du centre des loisirs. Ce terrain appartient à la Fabrique qui est prête à s’en départir. La Municipalité est propriétaire du centre des loisirs, l’acquisition du terrain serait donc tout naturel.

Yvon Caron a également mentionné les travaux du réseau d’égouts comme récente réalisation du conseil municipal. «Les finances de la Municipalité sont bonnes, on a un petit montant de côté pour les imprévus», a-t-il noté.

Roger Plante n’est pas inconnu du monde municipal. Il a commenté à plusieurs reprises les décisions du conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Viger et de la MRC de Rivière-du-Loup, on l’a même vu aux séances du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup où il a été évincé. «Ça fait 40 ans que je suis les affaires municipales. Je trouve ça déplorable qu’il n’y a pas plus de gens qui se présentent dans les municipalités», a indiqué le personnage controversé.

Le candidat demande donc à nouveau aux citoyens de sa communauté de lui donner leur appui pour siéger comme maire. «À Saint-François-Xavier-de-Viger, en hiver il n’y a pas de trottoirs déneigés; avec la circulation de véhicules lourds c’est inacceptable», a mentionné M. Plante. Il propose entre autres comme projets à Saint-François-Xavier-de-Viger: des routes réparées et bien entretenues, des travaux publics exécutés sans délai, une salle paroissiale accessible plus souvent, plus d’information donnée aux citoyens, promouvoir le développement résidentiel des terrains vacants non agricoles, promouvoir la beauté de la municipalité et tirer profit des programmes gouvernementaux pour monter des projets de tourisme et attirer de nouveaux résidents dont des jeunes familles.

Le candidat a noté qu’il avait fait des pressions pour avoir un réseau d’égouts conforme. «J’ai obtenu la webdiffusion des séances du conseil. Nous sommes la première municipalité autre que Rivière-du-Loup à le faire avant la pandémie», a souligné Roger Plante.