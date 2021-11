A-85 : ouverture complète d’un 1er tronçon à Saint-Antonin 

Plus de deux ans après le début du chantier, les usagers de la route pourront bientôt bénéficier de quatre voies pour circuler sur la nouvelle autoroute 85, dans le secteur de Saint-Antonin. Cette ouverture complète d’un premier tronçon, sur une distance de 3,4 kilomètres, aura lieu le 11 novembre, a confirmé mardi le ministère des Transports.

Selon le gouvernement, ce nouveau segment permettra aux usagers de profiter d’infrastructures sécuritaires et mieux adaptées sur cet axe routier stratégique. Outre les deux nouvelles chaussées comprenant deux voies de circulation chacune, il est également composé d’un échangeur de quatre bretelles qui offre un accès au réseau local, ainsi que deux ponts d’étagement.

L’inauguration du tronçon a été effectuée en présence de la ministre fédérale du Revenu national, Diane Lebouthillier, et de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas Saint-Laurent et de Lanaudière, Caroline Proulx. Plusieurs députés, préfets et maires étaient aussi présents.

Il s’agit de la première portion de route achevée dans le cadre de la phase III du projet de construction de l’autoroute 85 (Claude-Béchard), entre Saint-Antonin et Saint Louis du-Ha! Ha!, évaluée à 942,9 millions de dollars, dont plus de 389,6 millions proviendront du gouvernement fédéral.

Les travaux réalisés dans ce secteur ont aussi permis l’aménagement d’une desserte, le prolongement de la route de la Station et du chemin de Rivière-Verte ainsi que l’ajout de culs-de-sac sur le 3e Rang.

«Je ne peux que me réjouir de cette première mise en service complète, puisqu’on parle d’abord et avant tout d’une question de sécurité pour les usagers. C’est l’objectif premier du ministère», a déclaré Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas Saint Laurent, saluant les 450 travailleurs de la région qui oeuvrent sur ce grand chantier.

Les travaux se poursuivent sur les différents tronçons du projet : à Saint-Antonin (tronçon 2), sur 7,7 km; entre Saint-Antonin et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (tronçon 3), sur 4 km; entre Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint Honoré-de-Témiscouata (tronçon 4), sur une distance de 5,6 km et à Saint-Honoré-de-Témiscouata, sur des segments de 4,7 km (tronçon 5) et de 5,8 km (tronçon 6).

Les mises en service des autres tronçons se feront graduellement. Les prochaines auront lieu au cours de 2022.

Davantage de détails suivront…