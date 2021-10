Un vent de renouveau souffle sur la Maison Desjardins

Avec l’ajout de son Centre de jour, la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a voulu actualiser son image corporative et devient la Maison Desjardins. Du même souffle, elle s’est donné un nouveau logo représentatif de l’évolution et de la bonification de l’offre de services.

«Il était important pour nous de conserver la voile et les teintes de notre ancienne image puisqu’ils sont symbole pour nous de nos origines. Avec le nouveau logo, on voit que la Maison demeure ce qu’elle a toujours été, tout en s’ajustant à son environnement», indique Diane Langlois, directrice générale.

Produit par Graphikos, le studio-stage des finissants en Graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup, le logo contient plusieurs éléments qui chacun portent une spécification particulière : la voile, qui représente le fleuve et qui évoque le voyage, la spiritualité; le cercle, maintenant ouvert, pour souligner la volonté de la Maison d’améliorer l’accessibilité

et la qualité des soins et des services offerts sur l’ensemble du territoire; la vague, qui représente la paume de la main symbole de l'accompagnement.

«L'ensemble, plus apaisant, laisse transparaître les valeurs fondamentales de la Maison qui sont l’accueil, le respect, la solidarité et l’authenticité», explique Diane Langlois. «Ça fait 12 ans que la Maison offre des services de qualité, elle s’affiche maintenant comme Maison Desjardins, offrant des soins de fin de vie», poursuit-elle.

Le cercle ouvert du nouveau logo met en lumière plus particulièrement les nouveaux services offerts au Centre de jour. En période de rodage depuis quelques semaines, on y accueille de 3 à 4 personnes par jour, deux journées par semaine.

Concernant plus spécifiquement la Maison Desjardins, son personnel et les bénévoles ont accueilli 150 personnes en 2020, soit une trentaine de plus que lors des années précédentes. Mme Langlois explique cette augmentation par le désir des personnes malades et de leurs familles de retarder le plus longtemps possible leur admission à la Maison Desjardins, considérant les restrictions au niveau des visites instaurées par la Santé publique en temps de pandémie.

Par ailleurs, si des personnes pouvaient réaliser jusqu’à 12 heures de bénévolat par semaine dans les premières années, aujourd’hui elles sont plutôt présentes pendant 4 heures. La Maison Desjardins est donc en recrutement de bénévoles, particulièrement pour des tâches d’entretien ménager, au niveau de la cuisine, de l’accompagnement et pour le déneigement en hiver.

Notons finalement que la Maison Desjardins aura d’ici le printemps 2022 un nouveau site web.