Le retour du Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent

L’Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent annonce le retour en présence du Marché des Saveurs, du 2 au 5 décembre prochain aux Tennis de Rimouski, situé au 416 avenue Rouleau. L’évènement se tiendra les 2 et 3 décembre de 12 h à 21 h, le samedi 4 décembre de 10 h à 18 h et le dimanche 5 décembre de 10 h à 17 h.

Ce salon, organisé tout juste avant la période des Fêtes depuis maintenant 16 ans, propose une formule unique au Québec et connaît chaque année un vif succès. Cette édition 2021 permettra à tous de se rassembler de nouveau afin de faire découvrir aux visiteurs toute la richesse des produits bas-laurentiens et de favoriser l’achat local.

«L’Association est fière de la solution mise sur pied en 2020 pour remplacer le Marché des Saveurs et poursuivre sa mission pendant la pandémie, soit la carte-cadeau des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, mais ce retour en présence est vraiment très attendu. C’est précieux de pouvoir rencontrer les producteurs et les transformateurs d’ici, discuter avec eux et constater, sur place, tout le dynamisme et l’originalité dont ils font preuve», souligne Nicole Lavoie, directrice générale des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

Les entreprises bioalimentaires qu’il sera possible de découvrir ou redécouvrir durant le Marché seront annoncées sous peu par voie de communiqué.

DES PRIX À GAGNER

Sur place, 10 visiteurs chanceux remporteront une carte-cadeau d’une valeur de 50 $. Les abonnés de la page Facebook des Saveurs du Bas-Saint-Laurent pourront aussi tenter leur chance en ligne. Dès novembre, il sera possible de visiter la page @saveursbsl pour connaître tous les détails du concours.

RÈGLES SANITAIRES

Les mesures sanitaires de la Santé publique telles que le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique devront être respectées en tout temps à l’intérieur du Marché. Toutefois, il est à noter que le passeport vaccinal n’est pas requis pour participer à l’évènement.

FIERS PARTENAIRES

Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, soit le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, les 8 Sociétés d'aide au développement des collectivités du Bas-Saint-Laurent, Les Tennis de Rimouski, TVA, ROUGE, NRJ, le journal L’Avantage et le journal Info Dimanche.