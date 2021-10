Faible réserve de sang O+ au Québec… mais pas de collecte dans la région

Alors qu’Héma-Québec connait actuellement une pénurie de sang du groupe O+, aucune collecte n’est prévue au KRTB avant le 9 novembre à La Pocatière, et les 29 et 30 novembre prochains à Rivière-du-Loup. Les citoyens souhaitant faire don de leur sang devront donc patienter quelques semaines.

Certains centres hospitaliers dans la province se voient ainsi dans l’obligation de repousser les chirurgies non urgentes ou électives de leurs patients. Le Bas-Saint-Laurent ne vit toutefois pas cette situation, selon le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel. «Pour l’instant, aucun de nos hôpitaux vit une pénurie de sang O positif. Les chirurgies non urgentes sont maintenues et n’ont pas à être repoussées», a-t-il déclaré. Les citoyens n’ont donc pas à s’inquiéter pour le moment, a conclu M. Turmel.

Du côté d’Héma-Québec, une responsable des relations médias a souhaité rectifier les faits quant à la pénurie vécue au Québec actuellement. Selon celle-ci, les besoins en sang sont répondus pour les chirurgies classées comme urgentes, mais ce sont plutôt les chirurgies électives qui sont impactées dans certaines villes. «Il est vrai qu’il y a une allocation restreinte en produits sanguins du groupe O positif, mais tous les besoins en cas urgents, pour les chirurgies urgentes, les patients atteints de cancers, par exemple, sont bien évidemment répondus», a-t-elle expliqué.

Vu l’étendue du territoire couvert par Héma-Québec, des régions plus éloignées comme le Bas-Saint-Laurent doivent ainsi patienter jusqu’aux dates déjà fixées pour les collectes mobiles.

Au KRTB, les citoyens de tous les groupes sanguins pourront se rendre au Centre Bombardier à La Pocatière de 14h30 à 20h le 9 novembre prochain pour donner leur sang. À Rivière-du-Loup, l’Hôtel Levesque accueillera l’équipe de collecte mobile d’Héma-Québec les 29 et 30 novembre prochains de 13h30 à 20h, puis se rendra à Saint-Pascal au Centre communautaire Robert-Côté le 2 décembre de 14h à 20h.

Ces dates de collecte sont toutes sur rendez-vous seulement. Les donneurs sont invités à se rendre sur le site Web d’Héma-Québec pour réserver une plage horaire.