Débat entre les candidats au poste de maire de Trois-Pistoles

La Chambre de commerce de Trois-Pistoles / Notre-Dame-des-Neiges invite ses membres ainsi que la population de Trois-Pistoles à un débat entre les deux candidats au poste de maire, Philippe Guilbert et Yves Lauzier.

L’événement animé par Guillaume Legault, connu pour son rôle en tant que porte-parole du Comité Sauvons l’Héritage, sera diffusé en direct sur les ondes de la Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays, ainsi que sur la page Facebook de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles / Notre-Dame-des-Neiges.

En plus de donner la chance aux candidats à la mairie d’exprimer à tour de rôle leur vision sur les enjeux municipaux pistolois, les candidats aux postes de conseiller auront l’occasion de se présenter à la population. Un micro ouvert permettra finalement aux gens présents dans la salle de questionner les candidats ou d’exprimer leur point de vue.

Ce débat aura lieu le jeudi 28 octobre à 19 h à l’auditorium de l’école secondaire de Trois-Pistoles, 455, rue Jenkin. L’admission est gratuite, mais notez que le nombre de places est limité (premier arrivé, premier servi). Il y aura vérification obligatoire du VaxiCode.

Pour la première fois depuis 20 ans, deux équipes et deux conseillers indépendants se présentent aux élections municipales de Trois-Pistoles. La plupart étant nouveaux en politique municipale, ce sera assurément un vent de changement qui soufflera au conseil municipal le 7 novembre prochain. La Chambre de commerce en profite pour remercier Jean-Pierre Rioux pour ses 40 ans d’implication politique à Trois-Pistoles, dont 20 ans en tant que maire, ainsi qu’à tous celles et ceux qui ont gravité autour de lui ces dernières années.

La Chambre de commerce de Trois-Pistoles / Notre-Dame-des-Neiges représente plus d’une soixantaine d’entreprises et organismes communautaires des deux municipalités-centres de la MRC des Basques et vise au maintien et au développement des secteurs d’activités sociaux et économiques.