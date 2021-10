Équipe Trois-Pistoles 2021 confirme son refus à prendre part à un débat qu’elle juge improvisé

Bien qu’elle ne remette nullement en doute la pertinence et la portée des actions de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, Équipe Trois-Pistoles 2021, pilotée par l’aspirant maire Yves Lauzier, a décidé de refuser en bloc de participer au débat organisé sous les auspices de la Chambre de commerce dans le cadre des présentes élections municipales à la Ville de Trois-Pistoles et devant se tenir le jeudi 28 octobre.

Équipe Trois-Pistoles 2021 reconnaît qu’une rencontre préliminaire devant servir à définir les bases de ce débat quant à sa forme et à son contenu a bel et bien eu lieu, sans toutefois qu’on puisse en arriver à un consensus.

Équipe Trois-Pistoles 2021 s'est dite surprise d’apprendre, par le biais d’une annonce publique, que le débat allait tout de même avoir lieu sans qu’elle en soit autrement consultée ni qu’elle en ait accepté les modalités ou non. Pour les membres de l’équipe, une telle procédure relève de la pure improvisation, souligne-t-on par voie de communiqué.

Équipe Trois-Pistoles 2021 déplore donc que la formule du débat, incluant le choix du modérateur, n’ait pas été définie clairement entre les parties concernées avant même d’annoncer qu’il y aurait débat. Par ailleurs, les membres de l’équipe continuent de considérer que l’annonce tardive de la tenue d’une activité aussi importante ne laisse que trop peu de temps pour se préparer à débattre et pour attirer un nombre significatif de citoyens, d’autant plus que les mesures sanitaires en vigueur limitent le nombre maximal de participants à 50 personnes.

PLAN DE CAMPAGNE

L’aspirant maire et son équipe préfèrent donc s’en tenir à leur plan de campagne, soit de rencontrer les électeurs directement sur le terrain afin de préciser leur programme, de répondre aux questions des citoyens et d’échanger avec eux sur l’avenir de Trois-Pistoles. Équipe Trois-Pistoles 2021 garde donc le cap en misant sur des engagements portant fortement sur l’économie, l’entrepreneuriat, la pleine utilisation des infrastructures déjà en place, le renouveau et la mise en valeur de tout ce qui contribue à faire la fierté du milieu.

«Nous cheminons avec nos citoyens et nous sommes à leur écoute, comme nous le serons dès le jour de notre élection en novembre et pour toute la durée de notre mandat», a conclut l’aspirant maire Yves Lauzier.