Le Comité de lutte aux préjugés envers la pauvreté du Collectif solidarité et inclusion sociale de la MRC de Rivière-du-Loup profite de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté pour lancer une toute nouvelle activité de réflexion sur le thème «Mieux comprendre pour mieux s’impliquer dans la lutte à la pauvreté».

La déconstruction des préjugés et le développement du pouvoir d’agir sont au cœur des objectifs visés par cette activité. L’intention est de susciter les discussions en lien avec les préjugés reliés à la pauvreté et les barrières pouvant freiner la participation citoyenne à travers les différentes initiatives de lutte à la pauvreté.

Convaincu de la pertinence de donner une voix aux personnes concernées en lien avec les projets qui les touchent directement, le comité souhaite que cette activité devienne une bougie d’allumage pour susciter la participation et l’implication dans les différentes actions de lutte à la pauvreté, en particulier celles financées par l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale.

Si vous souhaitez vivre cette activité et connaître les dates des rencontres auxquelles vous pourriez assister, vous pouvez contacter l’agente d’accompagnement Julie-Ann Doucet Dupré au 418 943-8547 ou par courriel : [email protected] Les moments où se déroulera cette activité seront également diffusés sur le site Internet de la Corporation de développement communautaire des Grandes Marées et via les médias sociaux.

L’activité, réalisée en petit groupe autour d’une bonne boisson chaude, permettra aux participants et participantes de s’informer, de se questionner et de dialoguer autour de diverses problématiques, réalités et préjugés vécus par les personnes en situation de pauvreté (alimentation, logement, transport, santé, exclusion, etc.). Ce sera également l’occasion de nommer toutes formes d’obstacles ou préjugés pouvant freiner la participation citoyenne et de discuter des façons de dépasser ces freins. Les participants.es pourront contribuer à une œuvre collective en partageant leur expérience qui mettra en lumière la diversité des vécus ainsi que des suggestions pour faciliter la participation citoyenne.

À la fin de l’activité, les personnes désirant mettre la main à la pâte pourront aussi manifester leur intérêt à soutenir l’une des multiples initiatives locales qui contribuent à la lutte à la pauvreté. Selon leur besoin, celles-ci pourront recevoir un accompagnement afin d’être soutenues ou encore faire certains apprentissages facilitant leur intégration et leur participation.

Le comité de lutte aux préjugés envers la pauvreté de la MRC de Rivière-du-Loup est actuellement composé de l’ACEF du Grand-Portage, du Centre d’entraide l’Horizon, de la CDC des Grandes Marées, du Programme Tournesol et de l’organisation communautaire au CLSC de Rivière-du-Loup du CISSS du Bas-Saint-Laurent.