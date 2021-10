L'URLS du Bas-Saint-Laurent présente sa nouvelle image de marque

L’Unité régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint- Laurent présente sa toute nouvelle image de marque aux couleurs du Bas-Saint-Laurent. Le nouveau logo se compose de quatre lignes de couleurs différentes qui représentent un paysage bas-laurentien avec son fleuve et les collines de ses terres intérieures.

Les lignes illustrent également le mouvement. Elles se rejoignent au début et à la fin du motif, ce qui illustre le lien qui unit l’organisme aux citoyens, aux municipalités, aux institutions scolaires et aux associations régionales de loisir et de sport.

L’ancien logo avait été créé en 1998 lors de la création de l’URLS du Bas-Saint-Laurent.

«23 ans plus tard, nous avons voulu que le logo soit modernisé et plus efficace dans l’ère virtuelle que nous vivons actuellement. L’appellation URLS est bien ancrée dans la région et demeure le nom officiel. Toutefois, en rajeunissant notre identité visuelle, nous désirons mettre l’accent sur nos secteurs d’intervention. Nous souhaitons que le nom Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, avec le temps, devienne le nom usuel de notre organisation», explique Lucille Porlier, Directrice générale de l’Unité régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent.

À PROPOS DE L’URLS DU BAS-SAINT-LAURENT

L'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent, dont la mission est de soutenir le développement et l'harmonisation des interventions en loisir et en sport, travaille avec les municipalités, les institutions scolaires et les associations régionales de loisir et de sport afin qu'un maximum de citoyens vive des expériences de loisir et de sport saines, sécuritaires et de qualité.