Morneau fait l’acquisition de General Cartage à Toronto

Le Groupe Morneau a annoncé le lundi 27 septembre en soirée l’acquisition de General Cartage, entreprise de transport LTL située à Toronto. Une transaction, précise le Groupe, qui prend effet le 1er octobre 2021.

«General Cartage est une entreprise familiale oeuvrant dans le domaine du transport depuis 1949 et ayant des valeurs similaires à celles du Groupe Morneau. L’entreprise se concentre dans le marché LTL ce qui correspond exactement à la nature de nos opérations. Mais c’est par-dessus tout une équipe de professionnels grandement qualifiés que nous sommes fiers d’accueillir au sein de la famille Morneau. Toutes ces raisons font de General Cartage un ajout très important pour l’avenir, le développement et la pérennité de l’entreprise», mentionne David Morneau, vice-président développement stratégique.

CONSOLIDATION DES ACTIVITÉS

Pour le Groupe Morneau, l’acquisition de General Cartage permet d’augmenter sa présence de façon considérable dans le marché de Toronto et de l’Ontario. Déjà présent à Toronto depuis 20 ans, le Groupe Morneau renforce sa position de leader dans l’industrie du transport LTL dans l’Est du Canada.

«Cet ajout élargit une fois de plus le vaste réseau LTL du Groupe. Pour nos clients, ça représente un accès direct, sans intermédiaires, pour le transport de leurs marchandises entre l’Ontario et le Québec» ajoute M. Morneau. Cela permettra d’alimenter les régions et d’augmenter le volume de marchandises en provenance, et vers, la plus importante ville au Canada, Toronto.

EN MODE CROISSANCE

Le Groupe Morneau comptera donc plus de 120 camions qui sillonneront les routes du grand Toronto, toutes divisions confondues, ce qui augmentera son offre de service et sa capacité de cueillette et de livraison. S’ajoute aussi à l’équipe plus d’une soixantaine de collaborateurs. Des suites de la transaction, le Groupe Morneau compte désormais à son bord près de 1 300 collaborateurs et près de 1600 pièces d’équipement, ce qui renforce et confirme sa position de grande entreprise dans l’industrie du transport routier.

À PROPOS DU GROUPE MORNEAU

Le Groupe Morneau parcourt les routes du Québec depuis plus de 79 ans pour livrer à bon port les marchandises de ses clients. Munie d’un réseau de 23 terminaux couvrant stratégiquement l’est du Canada, l’entreprise compte à son actif plusieurs expertises complémentaires en transport et logistique (transport de marchandises générales, transport réfrigéré, transport dédié, transport en remorque ouverte, logistique internationale et entreposage) lui permettant de prendre en charge la chaîne d’approvisionnement de ses clients. Visitez groupemorneau.com pour plus de détails.